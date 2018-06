Inhalt Seite 1 — Nicht alle Briten haben Lust auf die Royal Wedding Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Die Hochglanzmagazine sind voll davon, die Souvenirläden auch. Im Fernsehen jagt eine Dokumentation zur britischen Prinzenhochzeit die nächste. Der Sender BBC kommt gar nicht nach, seine Produktionen über Prinz William und Kate Middleton in aller Herren Länder zu verkaufen.

Doch hält das Volk seiner Monarchie wirklich die Stange? Oder droht der mediale Overkill? Die Anti-Royalisten, in Großbritannien traditionell eher ein kleines, versprengtes Häuflein, sind sich bei der Antwort auf diese Fragen sicher. «79 Prozent der Menschen in Großbritannien haben keine Meinung zur Hochzeit», sagt Peter Tatchell, einer der führenden Aktivisten gegen die Monarchie, unter Berufung auf eine Meinungsumfrage. «Das britische Volk hasst seine Royals nicht. Manche mögen sie. Aber ich bin nicht sicher, ob jemand sie wirklich liebt.»

Die Monarchiegegner sind nicht die einzigen, die den ganz großen Hype nicht recht sehen können. Auch wegen der Medienscheu von Prinz William, die dessen Leben schon seit der Schulzeit kennzeichnet. «Die Zeitungen finden es schwierig, irgendetwas zu finden, worüber sie schreiben können», meint Roy Greenslade, Autor der renommierten Zeitung «Guardian».

Sieht man einmal von den üblichen «Routine-Spekulationen» über Kleid, Frisur und Hochzeitstorte ab: «Einen relativen Mangel an Rummel» meint Greenslade ausgemacht zu haben. Unter Fernsehleuten in Deutschland, wo sechs Sender gleichzeitig weitgehend identische Hochzeitsbilder live übertragen werden, machen sich ebenfalls schon Bauchschmerzen bemerkbar. «Die Quoten werden unterirdisch, vor allem bei den Privaten», befürchtet ein Fernsehmann, auch bezüglich der Tatsache, dass die Trauung zur Arbeitszeit stattfindet. Im Gegensatz zu den Briten bekommen die Deutschen am Hochzeitstag nicht frei.

Vor der Trauung von Prinz Charles und Lady Diana 1981 seien die Zeitungen schon drei Monate vor dem Termin voll gewesen mit Informationen über die künftige Prinzessin, erinnert sich Greenslade. Diana wurde allzu bereitwillig zur Medienikone. Als sie ihren Fehler bemerkte, war sie bereits in die Falle getappt. William, ihr ältester Sohn, hat darunter gelitten - und daraus gelernt. Über Kate Middleton weiß die Öffentlichkeit - auch deshalb - noch immer vergleichsweise wenig. Frustrierte Paparazzi nennen das Paar schon «langweilig».

Doch wie verhält sich Otto Normaluntertan? Natürlich werden sich Millionen voller Eifer dem royalen Zauber um den 29. April hingeben. Doch Peter Kellner, Chef eines der größten britischen Meinungsforschungsinstitute YouGov, meint auch: «Es werden so viele Briten außer Landes sein, wie noch nie zuvor.» Dank der günstigen Feiertagskonstellation in der Nähe des Osterfestes braucht man nur drei Tage freinehmen und kann elf Tage in Urlaub fahren. Vielen wird das wohl wichtiger sein als Kutschen und Bärenfellmützen.

Für die Monarchiegegner gibt es einen weiteren wichtigen Indikator für eine gewisse Hochzeitsunlust: Die Briten haben trotz unzähliger Appelle kaum Straßenfeste angemeldet. Für königliche Festivitäten ist diese Feiertradition eigentlich ein Muss. «Ein Drittel der Gemeinden hat gar keine Anmeldungen. Zwei Drittel der Gemeinden haben weniger als fünf Anmeldungen», sagt Tatchell.