Hamburg (dpa) - Mit Dominique Horwitz als neuem Ensemblemitglied startet das Hamburger Schauspielhaus in die nächste Saison. Der 53-Jährige mimt gleich zum Auftakt der Spielzeit in «Cyrano de Bergerac» den unglücklich verliebten Dichter mit der großen Nase.

Ein weiteres Highlight ist die Uraufführung von «Der große Gatsby». 70 Jahre nach dem Tod des amerikanischen Schriftstellers F. Scott Fitzgerald (1940) sind nun die Urheberrechte für das Drama freigeworden. Nach dem Rücktritt von Intendant Friedrich Schirmer und der großen Krise scheint die Stimmung am Haus besser denn je. Statt Kürzungen gibt es nun sogar zusätzliches Geld. 2013 kommt die Kölner Intendantin Karin Beier an Deutschlands größte Sprechbühne. Der positive Trend wird auch in den Zahlen deutlich: Bis März wurden in der aktuellen Saison gut 197 000 Zuschauer gezählt, das ist das beste Ergebnis seit knapp 20 Jahren.

Schauspielhaus