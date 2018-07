Inhalt Seite 1 — Wolkenbruch in Sepang - Vettel: «Hab Seepferdchen» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sepang (dpa) - Pünktlich zur Rennzeit schüttete es wie aus Kübeln: Die beiden «Regen-Götter» Michael Schumacher und Sebastian Vettel haben einen Vorgeschmack bekommen, was der Formel 1 beim Großen Preis von Malaysia blühen kann.

«Ich hab das Seepferdchen gemacht», sagte Titelverteidiger Vettel mit breitem Grinsen, als der Monsun während seiner Presserunde auf dem Sepang International Circuit auf das Dach prasselte. «Bei so einem Wetter kann man vom Hero zur Zero werden», wies Rekordweltmeister Schumacher auf die Unwägbarkeiten hin.

Um auf den maximal 15 Metern von der Box zum Motorhome nicht klatschnass zu werden, suchten die beiden bei Regen besonders gern fahrenden Piloten Schutz unter einem Schirm. «Wenn es extrem schüttet, haben wir Probleme», wies Vettel auf das Chaosrennen vor zwei Jahren hin, als der Grand Prix in der 31. von 56 Runden abgebrochen werden musste. «Bei starkem Regen ist das Risiko für ein heilloses Durcheinander natürlich größer.» Gemäß der Wetterprognose für den 10. April könnte es in Sepang am Grand-Prix-Nachmittag ähnlich gießen.

Zumindest bei Vettel trübten die schlechten Aussichten weder Vorfreude noch Zuversicht für den zweite Saisonlauf. Zuletzt gewann der Weltmeister drei Rennen in Serie, in Malaysia war er schon im Vorjahr erfolgreich und sein Red Bull gilt als stärkstes Auto im Feld - Vettel ist ganz logisch der Favorit. «Der Kurs sollte unserem Auto liegen. Ich bin aber kein Hellseher», bremste der WM-Spitzenreiter trotzdem verbal etwas ab.

Nicht sagen lässt sich laut Vettel nach nur einem Grand Prix, ob in Malaysia das gleiche Kräfteverhältnis wie in Melbourne herrschen wird: «Da sind noch viele Fragen offen. Das lässt sich erst nach zwei, drei Rennen auf verschiedenen Strecken sagen.» Unbestritten ist aber, dass die Red Bull dank ihrer effizienten Aerodynamik und des erstmaligen Einsatzes des Energierückgewinnungssystem KERS, das laut Schumacher «drei bis vier Zehntelsekunden pro Runde» bringt, weitere Vorteile haben. «Ohne den Einsatz von KERS hätten wir nur Nachteile, da dann nur das Gewicht im Auto wäre», sagte Vettel.

Neben seinem australischen Teamkollegen Mark Webber, der ausgerechnet bei seinem Heimrennen als deklassierter Fünfter einen Rückschlag einstecken musste, zählt Vettel das McLaren-Duo Lewis Hamilton und Jenson Button sowie die Ferrari-Formation Fernando Alonso und Felipe Massa zu seinen stärksten Rivalen. Die Silberpfeile stuft der 23 Jahre alte Hesse aktuell nicht so stark ein. Im Verlauf der Saison könnten Schumacher und dessen Teamkollege Nico Rosberg aber «eine Überraschung werden», sagte er.

Schumacher wäre schon froh, wenn Mercedes GP die vielfältigen technischen Probleme von Australien in Sepang lösen könnte. «Wir haben gewisse Dinge mitgebracht», sagte der siebenmalige Champion aus Kerpen, ohne Details zu verraten. «Wir hoffen, dass wir alles in der Kürze der Zeit lösen können.»