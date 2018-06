Inhalt Seite 1 — Schuldenkrise: Wirtschaftsweise warnt vor Dominoeffekt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mainz (dpa) - Nachdem auch Portugal unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen will, muss ein Übergreifen auf weitere Länder aus Sicht der Wirtschaftsweisen Beatrice Weder di Mauro verhindert werden.

Nach Überzeugung der einzigen Frau im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist auch Schuldensünder Griechenland längst nicht saniert. Sollten die aktuellen Programme nicht ausreichen, müsse besser früher als später umgeschuldet werden, sagte die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz im dpa-Interview.

Mit Portugal schlüpft ein weiteres Land unter den Rettungsschirm. Ist ein Ende abzusehen oder folgt bald Spanien?

Weder di Mauro: «Die zunehmende Anspannung in Portugal war nicht zu übersehen. Die Frage wird sein, gelingt es, ein glaubwürdiges Programm aufzulegen, und das Land abzuschotten vom Rest des Euro-Raums, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Diese Chancen stehen heute deutlich besser als vor ein paar Monaten.»

Es ist zu hören, dass einige Regierungen Umschuldungen für Griechenland erwägen. Welche Folgen hätte eine Umschuldung für die anderen Euro-Länder?

Weder di Mauro: «Die Situation Griechenlands ist einzigartig. Selbst wenn sich die Regierung an alle Komponenten des (Spar-) Programms hält, ist dennoch zunächst vorgesehen, dass der Schuldenstand weiter steigt. Damit steigen auch die Zinszahlungen weiter, das heißt ein bereits sehr hoch verschuldetes Land wird zunächst durch weitere Kredite in eine noch höhere Verschuldung überführt. Die Zinsen vom EFSF sind zwar etwas reduziert worden, dennoch werden für eine sehr lange Zeit Zinszahlungen einen so großen Anteil gemessen am BIP ausmachen, dass man sich wirklich fragen kann, ob das tragfähig ist.»

Und wenn nicht?