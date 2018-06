Würzburg (dpa) - Nachdenklich, erwachsen, immer wieder aber auch humorvoll, bisweilen verschmitzt: Mit Farben, Formen, Stilen und Motiven experimentierte August Macke (1887-1914) in seiner kurzen Schaffenszeit wie kaum ein anderer. Ehefrau Elisabeth inspirierte den Maler zeitlebens.

«Elisabeth war Muse», wie Ina Ewers-Schultz am Donnerstag erzählt, die Kuratorin der Ausstellung «August Macke - ganz privat» im Würzburger Museum im Kulturspeicher. Elisabeth hatte aber auch Wünsche, vor allem nach mit Spitzenkragen besetzten Kleidern. Und so war es nicht ungewöhnlich, dass die Frau des Künstlers einen echten Macke auf dem Leib trug, wenn sie das Haus verließ.

Der Museumsbesucher darf vom 9. April an einen intimen Blick auf das Leben des Künstlers werfen, der im Alter von nur 27 Jahren 1914 im Ersten Weltkrieg fiel. Eines wird dabei besonders deutlich: Familie und Freunde waren für den unkonventionellen Macke häufig Inspirationsquelle und Thema seiner Arbeiten.

Mehr als 150 Werke - ausschließlich aus Familienbesitz - werden bis zum 17. Juli gezeigt. Darunter sind zahlreiche Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Entwürfe und kunstgewerbliche Arbeiten. Mackes Schaffenskraft ist beeindruckend: Karikaturen, Aktbilder, Abstraktes, aber auch Plastiken - und immer wieder werden Familienmitglieder porträtiert. Seine beiden Söhne Walter und Wolfgang sind auf etlichen Bildern zu finden.

Mit 16 beginnt Macke künstlerisch zu arbeiten. Anhand der chronologisch aufgebauten Ausstellung wird deutlich, wie er sich zu einem der bedeutendsten deutschen Expressionisten entwickelt. Beginnend mit dem Fliederstrauch, den er 1903 malt und der so gar nicht zum heute vorherrschenden Macke-Bild passen will. Es folgen leichte Bleistiftskizzen von der Oma, er greift banale Themen wie einen Umzug auf und macht sie bildwürdig. Aktmalerei, humorvolle Karikaturen mit kleinen Hunden bis hin zur Betonung von Fläche und Farbe in seinen Ölbildern. Und immer wieder Elisabeth: sitzend, schlafend, lesend, hochschwanger, bei der Arbeit.

Macke zählt zu den bedeutendsten Pionieren der Moderne. Er suchte stets nach der neuen Ästhetik und war Mitglied der Künstlergruppe «Der Blaue Reiter», zusammen mit Franz Marc und Wassily Kandinsky. Gerade mit Marc war Macke eng verbunden, der ihm sogleich einen Spitznamen verpasste: «August von der Farbe». Die Schau wurde bereits in Stade, Bonn und Freiburg präsentiert.