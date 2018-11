Inhalt Seite 1 — EZB: Zinserhöhung trotz Schuldenkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem ersten Zinsschritt seit fast genau zwei Jahren beendet die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Politik des extrem billigen Geldes. Der Leitzins steigt um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent, um der seit Monaten anziehenden Inflation Einhalt zu gebieten.

Von diesem im März angekündigten Kurs ließen sich die Währungshüter am Donnerstag auch nicht dadurch abbringen, dass mit Portugal tags zuvor das dritte Euro-Land Europa um Finanzhilfe bat.

«Wir müssen Preisstabilität für 331 Millionen Menschen sicherstellen», betonte EZB-Präsident Jean-Claude Trichet in Frankfurt. Seit Monaten heizen hohe Energie- und Rohstoffpreise die Inflation an, im März lag die jährliche Teuerungsrate im Euro-Raum mit 2,6 Prozent deutlich über der EZB-Warnschwelle von 2,0 Prozent.

Volkswirte erwarten, dass die Notenbank ihren wichtigsten Zins zur Versorgung der Kreditwirtschaft mit Zentralbankgeld in den nächsten Monaten in kleinen Schritten auf 2,0 Prozent anheben wird. So sollen der Preisdruck gesenkt und die Kaufkraft in Boom-Ländern wie Deutschland erhalten werden. «Wir haben nicht entschieden, ob das der erste Schritt in einer Serie von Zinserhöhungen war», sagte Trichet am Donnerstag.

Für die schwächelnde Konjunktur in hoch verschuldeten Ländern am Rand der Euro-Zone wie Irland, Griechenland und Portugal könnte die Zinserhöhung Gift sein. Die Wirtschaft dieser Länder ächzt bereits unter Sparprogrammen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Trichet betonte: «Die Zinsen am Markt sind niedriger bei einer geringeren Inflationsgefahr.»

Die EZB habe Portugal ermutigt, die EU um Hilfe zu bitten. Zugleich appellierte Trichet erneut an «Banken und Regierungen, ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen». Der EZB-Präsident betonte: «Die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Haushalte ist absolut entscheidend.»

In Deutschland begrüßten Bankenverbände und Ökonomen die Zinserhöhung als richtiges Signal. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute warnten bei der Vorlage ihres Frühjahrsgutachtens jedoch vor zu schnellen Zinserhöhungen in einem zu kurzen Zeitraum. Die Lage sei noch zu fragil, sagte Konjunkturexperte Oliver Holtemöller in Berlin. Die EZB sollte bei den Zinsschritten «eine gewisse Vorsicht walten lassen».