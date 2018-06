München (dpa) - Das Aufstiegsrennen geht in die heiße Phase: In der 2. Fußball-Bundesliga treffen am 29. Spieltag die ersten vier Teams in direkten Duellen aufeinander. Mit einem Heimsieg im Bayern-Derby gegen den Vierten SpVgg Greuther Fürth will der Zweite FC Augsburg die Tabellenführung erobern.

Spitzenreiter Hertha BSC ist beim Dritten VfL Bochum gefordert. Im Kellerduell gegen Arminia Bielefeld hofft der VfL Osnabrück auf wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Im Süden fiebern die Fans des FC Augsburg dem bayerischen Derby gegen Fürth entgegen. Bereits am Mittwoch waren nahezu alle 30 660 Tickets für das Heimspiel vergriffen. Mit einem Sieg kann die Elf von Jos Luhukay vorübergehend die Tabellenspitze übernehmen. Ob Torjäger Michael Thurk im Aufstiegsduell mitwirken kann, ist ungewiss. Wegen Problemen am Sprunggelenk droht der Stürmer auszufallen.

Dranbleiben an den Aufstiegsplätzen wollen dagegen die Fürther. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz drei, doch nach dem wichtigen Heimsieg gegen Mitverfolger MSV Duisburg am vergangenen Spieltag hofft Trainer Mike Büskens auf den nächsten Erfolg. «Wir sind mit Augsburg auf Augenhöhe und wollen natürlich was mitnehmen», sagte der Coach, der in der kommenden Woche bekanntgeben möchte, ob er Trainer in Fürth bleibt. Vor dem Spiel gegen den FCA plagen auch die SpVgg Personalsorgen. Innenverteidiger Mergim Mavraj wird nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlen.

Mit breiter Brust empfangen die seit 15 Spielen ungeschlagenen Bochumer den Tabellenführer aus Berlin. Vor dem Topspiel am Montag richtete Mittelfeld-Ass Mimoun Azaouagh eine Kampfansage an die Konkurrenz: «Es ist verdammt schwer geworden, uns zu schlagen. Wenn Augsburg und Berlin schwächeln, werden wir da sein.» Dabei muss VfL-Trainer Friedhelm Funkel auf Torjäger Chong Tese verzichten. Der nordkoreanische Angreifer verletzte sich beim Auswärtsspiel in Frankfurt an der Halswirbelsäule und fällt mehrere Wochen aus.

Der Abstiegskrimi steigt am Freitag zwischen dem VfL Osnabrück und Schlusslicht Arminia Bielefeld. Während die von der Pleite bedrohten Gäste aus Bielefeld sportlich und finanziell ums Überleben kämpfen, könnte der VfL nach zuletzt fünf sieglosen Partien mit einem Heimsieg die Abstiegsränge verlassen. Zwei Zähler beträgt der Rückstand auf den Karlsruher SC, der am Sonntag beim Tabellenfünften Erzgebirge Aue antreten muss.

Vorspielen für den Retter aus dem Morgenland wollen die Profis des TSV 1860 München. «Vor einer Woche war hier noch Totengräberstimmung, jetzt ist schon wieder Goldgräberstimmung», kommentierte Trainer Reiner Maurer die Spekulationen um den Einstieg des jordanischen Investors Hasan Abdullah Ismaik bei den «Löwen». Am Samstag wird der Geschäftsmann zum Heimspiel gegen Energie Cottbus erwartet.