Madrid (dpa) - Spanien hat am Donnerstag erfolgreich 4,1 Milliarden Euro am Markt aufgenommen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren wurde mit einer Durchschnittsrendite von 3,568 Prozent emittiert, teilte das spanische Finanzministerium am Donnerstag in Madrid mit.

Vor einem Monat hatte die Rendite noch etwas höher bei 3,592 Prozent gelegen. Es war ein Volumen von 3,5 bis 4,5 Milliarden Euro angestrebt worden. Die Anleihe war 1,8-fach überzeichnet. Zuletzt waren auch die Risikoaufschläge an den Märkten für spanische Anleihen merklich gesunken. Die Zuspitzung der Lage im Nachbarland Portugal wirkte sich nicht negativ auf den spanischen Markt aus.