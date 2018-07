Lissabon/Brüssel (dpa) - Das hochverschuldete Euro-Land Portugal wollte seinen offiziellen schriftlichen Antrag auf europäische Milliardenhilfen am Donnerstag nach Brüssel schicken. Das teilte Präsidialamtsminister Pedro Silva Pereira nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung in Lissabon mit.

«Noch heute wird der Antrag (auf Finanz-Hilfe der EU) an die Europäische Kommission offiziell gestellt», erklärte Silva Pereira. Zuvor hatte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel gesagt: «Wir warten derzeit auf die offizielle Anfrage.» Erst dann könnten die Verhandlungen über Unterstützung aus dem Euro-Rettungsschirm EFSF beginnen. «Es gibt auch noch keine Summe», fügte er an. Man müsse zunächst den Finanzbedarf des Landes ermitteln. Am Vorabend hatte die geschäftsführende Regierung in Lissabon mitgeteilt, dass sie die Europäische Union um Finanzhilfe in noch unbekannter Milliardenhöhe bitten werde.