Washington (dpa) - In einem dramatischen Wettlauf mit der Zeit haben Demokraten und Republikaner am Donnerstag um einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit gerungen.

Können sich die Parteien bis Freitag um Mitternacht nicht wenigstens auf eine vorübergehende Weiterfinanzierung der Staatsgeschäfte einigen, sitzt die Regierung ab Samstag finanziell auf dem Trockenen. Damit droht der öffentlichen Verwaltung ein weitgehender Stillstand - mit Folgen bis hin nach Deutschland.

US-Präsident Barack Obama wollte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ein weiteres Mal mit den führenden Vertretern beider Parteien zusammenkommen, nachdem ein Spitzentreffen im Weißen Haus in der Nacht zuvor keinen Durchbruch gebracht hatte. So liefen denn auch in Washington und der gesamten Nation die Vorbereitungen auf einen weitgehenden «Shutdown» der Regierungsgeschäfte auf Hochtouren.

Vermutlich müssten Hunderttausende Beamte und Angestellte zu Hause bleiben. Die Folgen wären auch im Ausland zu spüren: Das Außenministerium würde keine Pässe mehr ausstellen, US-Botschaften in aller Welt - auch in Deutschland - könnten keine Visa erteilen. Vom Bund betriebene Museen und Parks in den USA blieben zu Beginn der Tourismussaison geschlossen, Kriegsveteranen müssten auf ihre Rentenschecks und Unternehmen auf Genehmigungen warten. Die Müllabfuhr würde nicht nur in Washington ausfallen, der öffentliche Verkehr wäre eingeschränkt.

Obama hatte sich in den vergangenen Tagen verstärkt eingeschaltet, um den ersten derartigen Stillstand seit 15 Jahren abzuwenden. So hatte sich der US-Präsident bereits am Dienstag mit den Führern der Republikaner und Demokraten im Kongress zusammengesetzt, und am späten Mittwochabend (Ortszeit) traf er sie erneut. Anschließend sprach Obama von einer «produktiven» Begegnung und äußerte sich «überzeugt, dass wir eine Vereinbarung erzielen können».

Auch der republikanische Präsident des Abgeordnetenhauses, John Boehner, und der Chef der demokratischen Mehrheitsfraktion, Harry Reid, sagten, es habe Fortschritte gegeben.

Die Parteien streiten über Einsparungen im Etat für 2011, den der Kongress daher bis jetzt noch nicht offiziell verabschiedet hat - obwohl das Haushaltsjahr 2011 bereits am 1. Oktober vergangenen Jahres begonnen hat. Die Republikaner wollen nach Medienberichten vom Donnerstag Kürzungen um 40 Milliarden Dollar, die Demokraten hatten zuletzt die Summe von 33 Milliarden angeboten. Bisher sicherte eine wiederholte kurzfristige Verlängerung der Ausgabenpläne auf der Basis des Vorjahresetats, dass die Regierung flüssig bleibt.