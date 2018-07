DFB: St. Pauli soll «Geisterspiel» austragen

Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC St. Pauli soll wegen des Becherwurf-Skandals das nächste Heimspiel gegen Werder Bremen ohne Zuschauer austragen. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilte, hat der Kontrollausschuss die Strafe wegen mangelnden Schutzes des Schiedsrichterassistenten im Spiel gegen Schalke 04 am vergangenen Freitag beantragt. Die Hamburger wollen dem Antrag nicht zustimmen und befürworten lediglich eine Geldstrafe. Eine Entscheidung fällt das DFB-Sportgericht am Freitag im Einzelrichterverfahren.

Turner Boy mit Gold-Hoffnungen - Acht EM-Finalplätze

Berlin (dpa) - Philipp Boy hat am Donnerstag in der Qualifikation der Turn-Europameisterschaften in Berlin den Mehrkampf gewonnen. Mit 90,375 Punkten geht der 23-Jährige damit als Favorit in das Finale am Freitag. Zudem erreichte der Cottbuser als Zweiter den Medaillenkampf am Boden und als Erster den am Reck. Insgesamt holten die Deutschen acht Finalplätze. Marcel Nguyen ist die deutsche Medaillenhoffnung am Barren sowie Reck und zudem Begleiter von Boy im Mehrkampffinale. Weitere Finalplätze erkämpften überraschend EM-Debütant Sebastian Krimmer aus Backnang am Pauschenpferd und Ringe-Spezialist Thomas Taranu aus Straubenhardt.

Debakel für Golfprofi Kaymer zum Masters-Start

Augusta (dpa) - Der Golf-Weltranglisten-Erste Martin Kaymer ist mit einem Debakel in das US-Masters in Augusta gestartet. Der 26-Jährige aus Mettmann spielte am Donnerstag auf dem Par 72-Kurs nur eine 78er-Runde und muss damit sogar um den Cut bangen. Kaymer hat in den Jahren zuvor schon dreimal die Qualifikation für die letzten beiden Runden verpasst. Erheblich besser kam der zweite deutsche Teilnehmer Alexander Cejka zurecht, der die erste Runde mit 72 Schlägen absolvierte.

DEG Metro Stars führen wieder gegen Eisbären