Berlin (dpa) - Die Jungschauspieler Miriam Stein und Theo Trebs sowie Regisseur Philip Koch sind am Abend mit dem Nachwuchspreis «New Faces Award» ausgezeichnet worden. Stein überzeugte die Jury mit ihrer Rolle der jungen Lotte Buff im Kinofilm «Goethe». Der 16- Jährige Theo Trebs begeisterte mit dem Zombie-Thriller «Rammbock» sowie dem Kinofilm «Der ganz große Traum», in dem er an der Seite von Daniel Brühl spielte. Bester Debütfilm ist das Erstlingswerk «Picco» von Philip Koch.

