Stuttgart (dpa) - Die künftigen Koalitionspartner in Baden- Württemberg, Grüne und SPD, nehmen das große Streitthema Stuttgart 21 in Angriff. Am Vormittag begannen sie mit den Beratungen. Die Grünen sind strikt gegen das Projekt, während die SPD den Umbau des Kopfbahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation und die Anbindung an die geplante Schnellbahntrasse nach Ulm befürwortet. SPD-Landeschef Nils Schmid hat mehrfach gesagt, dass seine Partei auf einer landesweiten Volksabstimmung über das Milliardenprojekt besteht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.