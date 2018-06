Berlin (dpa) - Die führenden Forschungsinstitute legen heute ihre neue Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland vor. Sie trauen der deutsche Wirtschaft trotz der Atom-Katastrophe in Japan und der Krise im ölreichen Nordafrika eine Fortsetzung des Aufschwungs zu. Die Experten gehen von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um rund 2,8 Prozent aus. Der Boom auf dem Arbeitsmarkt hält an. Erwartet wird, dass im Jahresschnitt weit über 300 000 neue Arbeitsplätze entstehen.

