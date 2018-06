Madrid (dpa) - Spaniens Regierung hält es für ausgeschlossen, dass Madrid nach Lissabon die EU ebenfalls um Finanzhilfen bitten muss. Die wirtschaftliche Lage in Spanien unterscheide sich stark von der in Portugal, betonte die spanische Wirtschafts- und Finanzministerin Elena Salgado. Die größte Schwäche der spanischen Wirtschaft ist die hohe Arbeitslosigkeit, die mit knapp über 20 Prozent die höchste in der EU ist. Nach der Ankündigung eines Hilfsantrags von Portugal an die EU schätzen Experten, dass Lissabon in Brüssel 90 Milliarden Euro und damit fünf Milliarden Euro mehr als Irland beantragen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.