London (dpa) - Der aus dem US-Bundesstaat Wisconsin stammende Schauspieler Chris Noth (56) ist zumindest für einen Abend unter die Schotten gegangen.

Wie die schottische Zeitung «Daily Mail» berichtet, gehörte der als Mr. Big in «Sex And The City» weltbekannt gewordene Amerikaner zu jenen Promi-Models, die bei der New Yorker «Dressed to Kilt»-Modenschau im knielangen Rock über den Laufsteg flanierten. Auch Noths Berufskollegen Brian Cox (64), Kiefer Sutherland (44), Jason Patric (44) und Jim Gaffigan (44) präsentierten neue Kreationen bekannter Designerhäuser. Bevor die fünf wieder abgingen, hoben sie - mit dem Rücken zum Publikum gedreht - ihre Beinkleider und zeigten für einen kurzen Moment, was sie drunter trugen: nichts.

Doch Noth scheint das nicht genug gewesen zu sein. Grinsend soll er seinen Kilt noch einmal gelupft und den Besuchern der Benefizveranstaltung sein nacktes Hinterteil ein zweites Mal entgegengestreckt haben.