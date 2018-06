Inhalt Seite 1 — Massenkarambolage im Sandsturm: Mehrere Tote Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kavelstorf/Rostock (dpa) - Die schwerste Massenkarambolage der vergangenen 20 Jahre in Deutschland hat am Freitag auf der Autobahn Berlin-Rostock mindestens acht Menschen das Leben gekostet.

Nach einer Massenkarambolage in einem Sandsturm lag ein ausgebrannter Lastwagen am Abend noch auf einem Auto, so dass sich die Zahl der Toten nach Angaben eines Polizeisprechers noch erhöhen könnte. Etwa 110 Menschen waren direkt an dem Unfall beteiligt. Viele von ihnen wurden verletzt, die genaue Zahl ist unbekannt.

Rund 20 Autos fingen Feuer, darunter ein Gefahrguttransporter. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Rettungswagen und Hubschrauber brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Nach Angaben der Krankenhausleitungen erlitten die Opfer vor allem Knochenbrüche, Prellungen, Stauchungen und Schädel-Hirn- Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage, südlich von Rostock. Rund 80 Autos rasten in beiden Fahrtrichtungen ineinander, wie die Polizei mitteilte. Ein dpa-Reporter am Unfallort berichtete , die Autos seien regelrecht zusammengequetscht, sie müssten mit hoher Geschwindigkeit aufeinandergerast sein. Die kriminaltechnische Untersuchung des Unfalls hat begonnen.

«Das ist der schlimmste Verkehrsunfall, den Mecklenburg-Vorpommern je erlebt hat», sagte Polizeisprecherin Yvonne Burand. «Als ich die ausgebrannten Fahrzeuge gesehen habe, war mir klar, dass es viele Tote gegeben haben muss», sagte dpa-Reporter Bernd Wüstneck. «Die Autos waren alle zusammengeschoben. Da ist keiner mehr rausgekommen.»

Die im beginnenden Wochenendverkehr stark befahrene Autobahn wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Ausweichende Autofahrer sorgten für volle Nebenstrecken. Das habe auch Bergung und Transport der Verletzten erschwert, hieß es. Die Autobahn Richtung Rostock wird voraussichtlich noch bis tief in die Nacht, eventuell noch bis zum Morgen gesperrt sein. Mit der Öffnung der Fahrbahn Richtung Berlin sei eher zu rechnen. Am Abend wurden Lastwagen mit riesigen Leuchtern herangefahren, damit die Bergung der Wracks fortgesetzt werden kann. Die Autobahn sei taghell beleuchtet, hieß es.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Rostock, Güstrow und Bad Doberan gebracht. «Wir haben Ärzte und Schwestern zurückgeholt, zusätzliche Betten vorbereitet», sagte der Ärztliche Direktor der Uniklinik Rostock, Professor Peter Schuff-Werner. Der Landkreis Bad Doberan richtete ein Bürgertelefon für Angehörige der Unfallopfer ein.