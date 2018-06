Inhalt Seite 1 — EU drängt Lissabon zu striktem Sparprogramm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gödöllö (dpa) - Die EU übt massiven Druck auf das hochverschuldete Portugal aus. Trotz der innenpolitischen Krise und einer nur geschäftsführenden Regierung muss Lissabon demnach schnell ein striktes Sparprogramm zuwege bringen.

«Es liegt an ihnen», sagte der finnische Ressortchef Jyrki Katainen am Freitag im ungarischen Gödöllö zu Beginn von Beratungen der EU-Finanzminister. Das kommende Sparpaket müsse härter als das vorige ausfallen, das im März am Widerstand der portugiesischen Opposition gescheitert war.

Dabei werde es darauf ankommen, nicht nur die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Zudem seien strukturelle Reformen nötig, sagte Katainen. Sein belgischer Amtskollege Didier Reynders sagte, es werde nun darauf ankommen, wie Portugal die nötige Konsolidierung der Staatsfinanzen organisiert.

Portugal reichte in der Nacht zum Freitag den bereits angekündigten Antrag auf Milliardenhilfen offiziell bei der EU-Kommission in Brüssel ein. Währungskommissar Olli Rehn sagte dazu in Gödöllö: «Ich begrüße diesen verantwortungsvollen Schritt.»

Portugal will die nötigen Verhandlungen mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) rasch abschließen. «Wir sollten schnell wie möglich eine Vereinbarung finden», sagte Finanzminister Fernando Teixeira dos Santos. «Ich bin sicher, dass wir die Hilfe erhalten. Portugal wird in der Lage sein, seine Verpflichtungen zu erfüllen.»

Wieviel Finanzhilfe Lissabon benötigt, wurde nicht genannt. In der EU ist eine Summe zwischen 70 und 80 Milliarden Euro im Gespräch. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hatte dem Land bereits «schnellstmögliche» Hilfe zugesagt.

Der geschäftsführende portugiesische Regierungschef José Socrates hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass sein Land das Gesuch stellen werde. Damit wird Portugal als drittes Land der Europäischen Union - nach Griechenland und Irland - an den Finanztropf kommen. Irland wird von einer Bankenkrise erschüttert und nimmt 85 Milliarden Euro Finanzhilfe von der EU und dem IWF in Anspruch. Griechenland hatte bereits vor der Bildung des EU-Rettungsfonds EFSF von einem Extra-Paket von 110 Milliarden Euro profitiert.