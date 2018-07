Inhalt Seite 1 — Sparkassen werden Alleineigentümer der Dekabank Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die deutschen Sparkassen werden alleiniger Eigentümer der Dekabank, des Fondsdienstleisters der Sparkassen. Die Sparkassen übernehmen den 50-prozentigen Anteil der Landesbanken, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Donnerstagabend mitteilte.

Der Kaufpreis beträgt 2,3 Milliarden Euro, davon sollen rund 1,3 Milliarden Euro von den Sparkassen aufgebracht werden. Für rund 1 Milliarde Euro will die Dekabank eigene Anteile von den Landesbanken zurückkaufen. Damit werden die gebeutelten Landesbanken entlastet.

Auf den Schritt einigten sich Vertreter von Sparkassen und Landesbanken am Donnerstag bei ihrer Sitzung in Frankfurt am Main. Auch Hauptversammlung und Verwaltungsrat der Dekabank stimmten dem Vorhaben zu. Die Sparkassen hatten angekündigt, das Institut in diesem Frühjahr komplett in ihre Kontrolle bringen zu wollen.

Die Dekabank verfüge auch wegen ihrer guten Jahresergebnisse 2009 und 2010 über eine «sehr gute Kapitalausstattung». Im vergangenen Jahr hatte das Frankfurter Institut einen Rekordgewinn von 925 Millionen Euro erzielt.

Die Dekabank ist der Fonds-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Ihr voller Name ist Dekabank Deutsche Girozentrale. Die Wurzeln der Bank reichen laut Firmen-Homepage bis 1918 zurück, als die Deutsche Girozentrale (DGZ) entstand. 1956 wurde die Deka als Kapitalanlagegesellschaft gegründet. Aus DGZ und Deka entstand 1999 die Dekabank.

«Mit einem verwalteten Fondsvermögen von mehr als 160 Milliarden Euro sowie über fünf Millionen betreuten Depots und Konzernstandorten in Luxemburg und der Schweiz ist der Dekabank-Konzern einer der größten Asset Manager in Deutschland», schreibt die Bank über sich selbst.

Mit dem Verkauf an die Sparkassen sei «für die Landesbanken eine erhebliche Eigenkapitalentlastung verbunden», betonte der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes und Verwaltungsratschef der Deka-Bank, Heinrich Haasis. Er sprach von einem «sehr schönen Erfolg» für die gesamte Gruppe.