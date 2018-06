Mailand (dpa) - Inter Mailands Kapitän Javier Zanetti hat Trainer Leonardo nach dem 2:5-Debakel in der Fußball-Champions League gegen Schalke 04 den Rücken gestärkt: «Er ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Mann. Er hat Vertrauen ins uns und wir in ihn», sagt der Argentinier.

Inter sollte mit Leonardo weiterarbeiten, empfahl Zanetti. Kritiker werfen dem Coach jedoch vor, durch taktische Fehler zwei Titel verspielt zu haben: In der Serie A hat der Triple-Sieger wegen der 0:3-Derbypleite gegen den AC Mailand am Samstag kaum noch Chancen auf den sechsten Meistertitel in Serie. Auch im Viertelfinal-Rückspiel in Gelsenkirchen erscheint der Einzug ins Halbfinale der Champions League so gut wie unmöglich.

Der ehemalige Milan-Coach war im vergangenen Dezember überraschend für den glücklosen Spanier Rafael Benitez gekommen. Club-Präsident Massimo Moratti hat sich bislang noch nicht offen von Leonardo distanziert. In den italienischen Medien werden aber bereits Giuseppe Guardiola vom FC Barcelona und der Portugiesen André Villas Boas (FC Porto) als mögliche Nachfolger für den 41-Jährigen gehandelt.