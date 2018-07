Inhalt Seite 1 — Streit um Microsofts Online-Straßenatlas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/München (dpa) - Microsoft hat mit seinem Straßen-Panoramadienst «Streetside» extra gewartet, bis sich die Wogen um das Konkurrenzprodukt von Google etwas gelegt haben. Nun steuert das Unternehmen mit seinen Plänen dennoch frontal auf einen Konflikt mit Datenschützern und der Politik zu.

Die bayerische Datenschutzbehörde fordert eine Vorab-Widerspruchsmöglichkeit gegen die Veröffentlichung von Bildern der Hausfassaden. «Ich finde es sehr bedauerlich und schwer nachvollziehbar, dass Microsoft deutlich hinter dem Standard zurückbleibt, den Google in Deutschland gesetzt hat», erklärte auch Verbraucherministerin Ilse Aigner (CSU).

Der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Kranig bekräftigte am Freitag, dass er den Start des Konkurrenten von Google Street View verzögern könnte, wenn Microsoft den Bürgern nicht ein solches Vorab-Widerspruchsrecht gegen die Abbildung ihrer Häuser einräumt. Der Software-Konzern hält das für nicht zwingend erforderlich. Google hatte in Absprache mit den Hamburger Datenschützern eine mehrwöchige Widerspruchsfrist vor dem Start von Street View eingeräumt.

«Wir waren uns über viele Punkte einig, in diesem waren wir aber unterschiedlicher Auffassung», sagte Kranig der dpa. «Darüber werden wir in Kürze nochmal sprechen.» Auch Microsoft erhofft sich eine Klärung in den nächsten Tagen und Wochen, wie Sprecher Thomas Baumgärtner sagte. Das Softwareunternehmen will seinen Panoramadienst im Sommer starten. Ab dem 9. Mai sollen dafür Kameraautos zunächst in vier Städten in Bayern durch die Straßen fahren. Über die Kamerafahrten gibt es keinen Streit - aber darum, ob deren Bilder ins Netz dürfen, bevor Bürger die Möglichkeit hatten, der Abbildung ihrer Hausfassade zu widersprechen.

Microsoft sieht die Rechte der Bürger auf Basis der Selbstverpflichtungserklärung der Industrie gewahrt, die Anfang März an den damaligen Innenminister Thomas de Maizière übergebenen worden war. In der Erklärung, die auch Rivale Google unterzeichnet hat, ist auch ein Datenschutzkodex speziell für Geodatendienste enthalten. Mit diesem Kodex habe das Innenministerium aber «eine weichgespülte Selbstverpflichtung der Wirtschaft befördert», erklärte Konstantin von Notz, Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen für Innen- und Netzpolitik. Der Kodex lasse «die Betroffenen im Regen stehen».

Eine besondere Schutzwürdigkeit von Abbildung von Häusern im Internet hatte der damalige Innenminister de Maizière allerdings erkannt. Bei der Überreichung der Selbstverpflichtungserklärung betonte er das große Potenzial von Geodaten-Diensten. «Dazu kommt, dass Häuserfassaden das Öffentlichste sind, was es überhaupt gibt.»

Der für Microsoft zuständige bayerische Datenschützer Kranig sieht seine Forderung nach der Vorab-Widerspruchsfrist dagegen durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im deutschen Datenschutzgesetz gedeckt.