Libyen-Einsatz: Breite Mehrheit im Bundestag wahrscheinlich

Berlin (dpa) - Im Bundestag zeichnet sich eine breite Mehrheit für einen humanitären Libyen-Einsatz deutscher Soldaten ab. Neben den Koalitionsfraktionen signalisierten auch SPD und Grüne Zustimmung. Nur die Linke ist dagegen. Die Bundeswehr steht für Aufgaben wie die medizinische Versorgung von Verletzten und die Sicherung von Flüchtlingstransporten bereit. Wann der Einsatz beginnen soll, ist noch unklar. Neben dem Bundestagsmandat ist auch eine Anfrage der Vereinten Nationen nötig.

Offener Streit in der Nato um Einsatz in Libyen

Brüssel (dpa) - In der Nato ist zwischen der politischen und der militärischen Führung ein offener Streit um das Vorgehen gegenüber den libyschen Aufständischen ausgebrochen. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen veröffentlichte eine Erklärung, in der er den Tod von etwa zehn libyschen Aufständischen durch einen Angriff von Kampfflugzeugen des Bündnisses bedauerte. Er widersprach damit in ungewöhnlich offener Weise Äußerungen des Vize-Kommandeurs der internationalen Militäroperation in Libyen, dem britischen Konteradmiral Russell Harding.

Blutiger Freitag in Syrien

Damaskus (dpa) - Die Protestwelle in Syrien entwickelt sich langsam zu einem Flächenbrand. Bei Protesten gegen das Regime erschossen Angehörige der Sicherheitskräfte und Scharfschützen in Zivil nach Angaben von Augenzeugen zehn Demonstranten. Dutzende Menschen wurden verletzt. Landesweit gingen wieder Tausende auf die Straßen, um mehr Freiheit und demokratische Reformen zu verlangen. Augenzeugen berichteten, alleine in der südlichen Stadt Daraa seien acht Menschen getötet worden, als Angehörige der Sicherheitskräfte das Feuer auf rund 4000 Demonstranten eröffneten.

Maßnahmenkatalog gegen Ärztemangel