Wiesbaden (dpa) - Nach einer Verschnaufpause zum Jahresanfang hat Deutschlands Exportwirtschaft im Februar wieder kräftig Gas gegeben. Die Ausfuhren legten im Vergleich zum Januar um 2,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger, kalender- und saisonbereinigter Zahlen mitteilte.

Mit einem Prozentpunkt mehr fiel das Plus bei den Importen sogar noch deutlicher aus: Die Einfuhren nach Deutschland stiegen um 3,7 Prozent. Im Januar hatten die deutschen Exporte im Monatsvergleich zum Dezember noch 1,0 Prozent eingebüßt. Die Entwicklung im Außenhandel ist ein wichtiger Anzeiger für die Gesamtwirtschaft.

Nach Auskunft der Statistiker war das Plus zum Vormonat bei den Exporten zuletzt im vergangenen September (+3,0 Prozent) und bei den Importen im November (+4,1 Prozent) ähnlich hoch.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die Zuwächse noch deutlicher aus: So legten Deutschlands Exporte gegenüber Februar 2010 um 21 Prozent zu, die Importe sogar um 27 Prozent. So kamen Ausfuhren im Gesamtwert von 84 Milliarden Euro zusammen. Analysten der Commerzbank zufolge ist mit diesem Betrag wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Die Einfuhren nach Deutschland summierten sich auf 71,9 Milliarden Euro.

«Die heutigen Zahlen bestätigen, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten weiterhin hoch ist. Der Exportboom dürfte im Jahresverlauf weitergehen», schrieben die Commerzbank-Ökonomen. «Dafür spricht, dass die Weltwirtschaft 2011 mit 4,3 Prozent wohl ähnlich stark wachsen wird wie im vergangenen Jahr.»

Die Fachleute der Bank gehen davon aus, dass die Exporte auch in diesem Jahr wichtigster Treiber des starken Wachstums bleiben werden. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen dürfte auch ein etwas schwächeres Wachstum in Asien, etwa in China, gut wegstecken.

Zuversichtlich zeigte sich auch der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA). Besonders die Staaten außerhalb der EU hätten an Zugkraft gewonnen. «Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen wir einen Zuwachs um knapp 24 Prozent bei den Exporten in diese Länder, während die Importe um über 33 Prozent zulegen konnten», sagte BGA-Präsident Anton Börner laut Mitteilung. Seine Prognose für 2011: «Erstmals werden wir in diesem Jahr die Marke von einer Billion Euro beim Export überschreiten.»