Rostock/Kavelstorf (dpa) - An der Stelle der schwersten Massenkarambolage der vergangenen 20 Jahre in Deutschland gibt es kein Tempolimit. Wie schnell die Autos auf der Autobahn 19 bei Kavelstorf südlich von Rostock tatsächlich gefahren sind, war am Freitagabend noch nicht ermittelt.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen laufen. Der ADAC hatte am Nachmittag davon gesprochen, dass bei diesen Massenkarambolagen immer zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände eine Rolle spielten. Bei dem Unfall kamen mindestens acht Menschen ums Leben.