Rostock (dpa) - Nach der Massenkarambolage bei Rostock sind am Freitag 250 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Rettungsdiensten im Einsatz gewesen.

Während die Retter am frühen Abend ihre Arbeit beendeten, waren 19 Feuerwehrleute auch Stunden danach noch im Einsatz, um die verkeilten Autowracks zu trennen, wie eine Sprecherin des Landkreises Güstrow der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Das Technische Hilfswerk leuchtete den Unglücksort aus. Abschleppdienste brachten die zerstörten Fahrzeuge weg. Bei dem größten Massencrash seit 20 Jahren in Deutschland sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei waren 80 Fahrzeuge in einem Sandsturm auf der A19 ineinandergerast, 20 gerieten in Brand.