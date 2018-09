Rostock (dpa) - Bei einer Massenkarambolage in einem Sandsturm sind auf der Autobahn Berlin-Rostock mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 97 Menschen wurden verletzt. Rund 20 Autos fingen Feuer, darunter ein Gefahrguttransporter. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Der Unfall ereignete sich am Mittag auf der A19 zwischen Kavelstorf und Laage, südlich von Rostock. Die im beginnenden Wochenendverkehr stark befahrene Autobahn wurde in beiden Richtungen voll gesperrt.

