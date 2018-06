Berlin (dpa) - Einem Hilfseinsatz der Bundeswehr in Libyen steht fast nichts mehr im Wege. Im Bundestag zeichnet sich eine große Mehrheit dafür ab. Mit einer Anfrage der Vereinten Nationen wird schon in der kommenden Woche gerechnet. Im Gespräch ist unter anderem ein Hilfseinsatz für die Menschen in der heftig umkämpften Küstenstadt Misurata. In der Nato entbrannte nach dem versehentlichen Beschuss libyscher Rebellen ein offener Streit zwischen der politischen und der militärischen Führung.

