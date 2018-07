Brüssel (dpa) - Die Europäische Union wird schon in Kürze mit Soldaten humanitäre Hilfseinsätze in Libyen schützen - möglicherweise auch mit Bodentruppen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erklärte in einem Brief an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Bereitschaft der EU zum Handeln. Die EU kann nur dann Soldaten zur Absicherung humanitärer Hilfe in Richtung Libyen schicken, wenn zuvor das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten darum bittet. EU-Diplomaten erwarten eine offizielle Anfrage des UN-Büros noch in der kommenden Woche.

