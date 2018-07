Rostock (dpa) - Die schwerste Massenkarambolage der vergangenen 20 Jahre in Deutschland hat auf der Autobahn Berlin-Rostock mindestens acht Menschen das Leben gekostet. Etwa 110 Menschen waren direkt an dem Unfall beteiligt. Viele von ihnen wurden verletzt. Rund 20 Autos fingen Feuer, darunter ein Gefahrguttransporter. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Rettungswagen und Hubschrauber brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Die Unfallopfer erlitten vor allem Knochenbrüche, Prellungen, Stauchungen und Schädel-Hirn-Verletzungen.

