Stuttgart (dpa) - Im Stuttgarter Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker wird ein weiterer früherer Terrorist als Zeuge gehört. Das Stuttgarter Oberlandesgericht will heute den RAF-Aussteiger Werner Lotze vernehmen. Er soll über die Struktur der Terrorgruppe sowie zu den Planungen der «Offensive 77» Angaben machen, zu der auch der Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback gehörte. Verena Becker steht in Stuttgart vor Gericht, weil sie als Mittäterin an dem Mord beteiligt gewesen sein soll. Lotze war aus der RAF ausgestiegen und dann in der früheren DDR untergetaucht.

