Berlin (dpa) - Die FDP will ihre Parteispitze weitgehend umbauen. Das sagte Generalsekretär Christian Lindner der «Passauer Neuen Presse». Am Ende müsse eine FDP stehen, deren Führung aus mindestens drei politischen Generationen bestehe. Die Partei könne nicht nur von unter Vierzigjährigen geführt werden. Er ließ offen, ob er eine Kandidatur von Rainer Brüderle für das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden unterstützen würde. Als Wirtschaftsminister bleibe Brüderle an Bord. Der künftige FDP-Chef Philipp Rösler will vor dem Wahlparteitag im Mai Vorschläge für die Parteispitze vorlegen.

