Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat gegen das «Geisterspiel»- Urteil des Deutschen Fußball-Bundes Einspruch eingelegt. Zuvor hatte das DFB-Sportgericht den Aufsteiger verurteilt, wegen des Becherwurf-Skandals im abgebrochenen Spiel gegen Schalke 04 seine Heimpartie gegen Werder Bremen am Ostersamstag ohne Zuschauer auszutragen. In dem mit 0:2 gewerteten Schalke-Spiel am vorigen Freitag hatte ein St.-Pauli-Fan einen Bierbecher geworfen und damit den Linienrichter getroffen.

