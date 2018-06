München (dpa) - Der ADAC hat die Wiedereinführung des gewohnten Superkraftstoffs mit fünf Prozent Ethanol an den Aral-Tankstellen in Deutschland begrüßt. Das habe man seit Wochen gefordert, sagte ein Sprecher des Autoclubs. Die Preisdifferenz zu E10 dürfe aber keine 8 oder 10 Cent betragen. Aral hatte zuvor angekündigt, auch wieder Superbenzin E5 anzubieten. Aus Brüssel kam außerdem die Meldung, dass Diesel langfristig teurer werden könnte als Benzin. Hintergrund ist eine neue Energiesteuer-Richtlinie, die die EU-Kommission kommende Woche vorstellen will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.