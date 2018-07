Brüssel (dpa) - In der Nato ist zwischen der politischen und der militärischen Führung ein offener Streit um das Vorgehen gegenüber den libyschen Aufständischen ausgebrochen. Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen veröffentlichte eine Erklärung, in der er den Tod von etwa zehn libyschen Aufständischen durch einen Angriff von Kampfflugzeugen des Bündnisses bedauerte. Er widersprach damit in ungewöhnlich offener Weise Äußerungen des Vize-Kommandeurs der internationalen Militäroperation in Libyen, dem britischen Konteradmiral Russell Harding.

