Vettel auch in Malaysia auf Pole - Schumacher 11.

Sepang (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat sich auch für den Großen Preis von Malaysia die Pole Position gesichert. In letzter Sekunde schob sich der Red-Bull-Pilot in der Qualifikation vor den britischen Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes. Vettels Teamkollege Mark Webber schaffte es auf den dritten Rang vor Jenson Button im zweiten McLaren. Zweitbester Deutscher wurde in Sepang Nick Heidfeld im Lotus Renault. Nico Rosberg kam im Mercedes auf Platz neun. Rekordweltmeister Michael Schumacher Teamkollege verpasste als Elfter die Top Ten.

Boy verpasst Boden-Medaille nach Sturz

Berlin (dpa) - Philipp Boy hat zum Auftakt der Gerätefinals bei den Turn-Europameisterschaften am Boden eine weitere Medaille verpasst. Angefeuert von 6600 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle ging der Cottbuser volles Risiko und stürzte bei der Dreifachschraube am Ende der letzten Akrobatik-Bahn. Boy belegte mit 14,275 Punkten nur Platz acht. Tags zuvor hatte er Mehrkampf-Gold gewonnen.

Kaymer verpasst Cut in Augusta - Cejka weiter

Augusta/Boston (dpa) - Martin Kaymer ist auch im vierten Anlauf vorzeitig beim Masters in Augusta ausgeschieden. Der deutsche Weltranglisten-Erste spielte beim ersten Major-Turnier des Jahres im Augusta National Golfclub zwar mit 72 Schlägen eine Par-Runde, verpasste als 83. jedoch den Cut um fünf Schläge. Kaymer hatte sich bereits am ersten Tag mit einer 78er Auftaktrunde so gut wie aller Chancen beraubt, sich erstmals in Augusta für den Samstag und Sonntag zu qualifizieren.

1860 erfreut Investor Ismaik - 4:0 gegen Cottbus