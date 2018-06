New York (dpa) - Schauspieler Charlie Sheen (45) hat die ansonsten aufgeschlossenen New Yorker nicht von seinem Humor überzeugen können.

Unter Beifallrufen wurde der gefallene Hollywoodstar am Freitag zwar auf der Bühne der berühmten Radio City Music Hall empfangen - aber unter Buhrufen musste er sie eine knappe Stunde wieder verlassen. In 60 qualvollen Minuten reihte Sheen scheinbar willkürlich gewählte und zusammenhangslose Äußerungen aneinander, berichtete die «New York Daily News». Außerdem vergraulte der «Two and a Half Men»-Star sein Publikum mit anhaltenden vulgären Kommentaren über Drogen, seine Beziehungen und sein Sexleben.

Zuschauer, die für ihre Karte über 100 Dollar (70 Euro) hingeblättert hatten, waren sichtlich enttäuscht, schrieb das Blatt. «Der tickt nicht ganz richtig», sagte eine Besucherin, die für ihren Orchesterplatz 109 Dollar gezahlt hatte. In einem raren Moment, in dem Sheen nicht über Prostituierte und Kokain sprach, erzählte der Schauspieler, wie viel ihm seine Kinder bedeuten. «Ich liebe meine Kinder mehr als Worte beschreiben könnten», sagte der fünffache Vater.

Sheen hatte vor einigen Tagen mit seiner Comedy-Tour begonnen und war bereits in der ersten Stadt, Detroit, ausgebuht worden. Seit Monaten kommt Sheen nicht mehr aus den Schlagzeilen - vor allem wegen seines Privatlebens und seines Rauswurfes aus der Comedyserie «Two and a Half Men».