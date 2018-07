Valencia (dpa) - Der erste größere Waldbrand des Jahres in Spanien hat nahe Valencia rund 400 Hektar Baumbestand und Buschland vernichtet. Vorsorglich seien 40 Häuser evakuiert worden. Das teilten die Behörden mit. Ursache des Feuers sei vermutlich Brandstiftung. Rund 350 Feuerwehrleute, Freiwillige und Soldaten kämpften gegen die Flammen. Auch ein Dutzend Löschflugzeuge waren im Einsatz. In der schwer zugänglichen Gegend herrschten Temperaturen um die 40 Grad. Zudem fachte starker Wind die Flammen immer wieder an.

