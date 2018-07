Berlin (dpa) - Das tragikomische Roadmovie «Vincent will Meer» hat die Goldene Lola als bester deutscher Film gewonnen. Bei der Verleihung des 61. Deutschen Filmpreises wurde Vincent-Darsteller Florian David Fitz in Berlin außerdem in der Kategorie bester Schauspieler mit der Lola-Trophäe geehrt. Gleich vier Preise räumte Chris Kraus' Historiendrama «Poll» ab. Drei Lolas bekam Tom Tykwers Liebesdrama «Drei». Die Einwandererkomödie «Almanya - Willkommen in Deutschland» erhielt die Silberne Lola in der Kategorie bester Film und den Preis für das beste Drehbuch.

