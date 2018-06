Washington (dpa) - Eine drohende finanzielle Lähmung der Regierung von US-Präsident Barack Obama wird möglicherweise in letzter Minute abgewendet. US-Medien berichten wenige Stunden vor Ablaufen einer entscheidenden Frist, dass sich Republikaner und Demokraten in ihrem Etatstreit einer Lösung näherten. Danach haben sich beide Seiten grundsätzlich auf die Höhe von Einsparungen im Haushalt 2011 verständigt und auch in anderen Streitfragen Kompromisse erzielt. Ohne Einigung droht der Regierung droht Samstag der Geldhahn abgedreht zu werden.

