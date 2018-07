Amsterdam (dpa) - Mit einer Maschinenpistole hat ein Mann in Holland heute ein Blutbad in einem Einkaufszentrum angerichtet. Vier Menschen starben bei dem Amoklauf, 16 wurden teils schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Unter den Toten ist auch der Täter. Er habe sich selbst erschossen, sagte ein Sprecher der betroffenen Gemeinde Alphen aan den Rijn. Nach Berichten von Augenzeugen stürmte der Mann gegen Mittag in das Einkaufszentrum. Er habe wild um sich geschossen, sie seien um ihr Leben gerannt, sagte ein Frau.

