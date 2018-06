Amsterdam (dpa) - Nach dem blutigen Amoklauf in Holland ist die Zahl der Toten auf sieben gestiegen. Ein schwer verletztes Opfer sei im Krankenhaus gestorben. Das teilten die Behörden mit. Gegen Mittag hatte ein etwa 25-jähriger Mann in einem Shopping Center etwa 40 Kilometer südlich von Amsterdam mit einer Maschinenpistole um sich geschossen. Unter den Opfern seien auch Kinder, sagte der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Alphen aan den Rijn. Von den mehr als zehn Verletzten würden noch mehrere in Lebensgefahr schweben.

