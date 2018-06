Offenburg (dpa) - Der US-Musiker Christopher Cross ärgert sich über «Party-Girl» Paris Hilton. «Ich kann nicht verstehen, warum diese Frau einen derart großen internationalen Erfolg hat. Sie hat kein Talent, keine Ausstrahlung und keine Botschaft», sagte Cross im badischen Offenburg der Nachrichtenagentur dpa.

Jugendlichen sei die 30 Jahre alte US-Amerikanerin ein schlechtes Vorbild. «Sie gibt jungen Leuten das Signal, das man nur schön sein muss, für seinen Erfolg nicht arbeiten muss.» In Europa und Japan werde Hilton kritischer gesehen als in den USA, sagte Cross. «Das Publikum hier hat einen ehrlicheren Blick als bei uns, es beurteilt Prominente mehr nach ihrem Können als nach aktuellen Gesprächs- oder Marktwert.»

Cross, der am Dienstag (3. Mai) 60 Jahre alt wird, war am Samstagabend in Offenburg zu Gast in der ZDF-Unterhaltungsshow «Wetten, dass..?». 30 Jahre nach seinen Charterfolgen startete er damit sein musikalisches Comeback. Sein neues Album «Doctor Faith» kommt am Montag in Deutschland in den Handel. Im Juli startet Cross, der mit sanften Rock-Balladen wie «Sailing» und «Ride Like The Wind» bekannt wurde, seine Welttournee. Cross ist Vater von drei Kindern.

