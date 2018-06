Rotterdam (dpa) - Kein Traumstart, aber auch kein Trauma: Timo Boll hat mit einem soliden Sieg den Medaillenkampf bei der Tischtennis-WM aufgenommen.

Nach einer dreitägigen Wartezeit gewann die Nummer zwei der Welt das Auftakteinzel gegen den 88 Plätze tiefer eingestuften Japaner Kenji Matsudeira mit 4:1 und qualifizierte sich locker für den zweiten Durchgang in Rotterdam. Dort trifft der Düsseldorfer am Mittwoch auf Yang Zi (Singapur).

Bolls Clubkollege und etatmäßiger Doppel-Partner Christian Süß war richtig sauer. Er verlor sein Erstrunden-Match gegen den starken Nordkoreaner Jang Song Man mit 3:4 und packte nach dem Aus im Doppel mit Dimitrij Ovtcharov seinen Schläger vorzeitig ein. «Ich bin brutal enttäuscht und muss versuchen, meinen Frust irgendwie zu bewältigen», haderte Süß, der an den Abwehrkünsten des Nordkoreaners verzweifelte. Der deutsche Meister von 2010, der große Erwartungen an die WM hatte, will so schnell wie möglich zurück nach Düsseldorf fahren.

Für Mitfavorit Boll ist die Heimreise kein Thema. «Das war für die erste Runde kein einfaches Spiel. Es lief aber ganz gut. Jetzt lasse ich mich in Ruhe behandeln und mache einen Spaziergang mit meinem Hund», erklärte der Rekord-Europameister nach dem Auftaktmatch. Boll geriet zwar mit 4:7 in Rückstand, hatte danach aber alles unter Kontrolle. «Die Bewegungsabläufe müssen noch geschmeidiger werden», sagte der 30-Jährige. Außer ihm sind noch fünf andere Herren des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im WM-Turnier.

Von fünf DTTB-Damen überstanden nur Zhenqi Barthel (Bingen) und Jiaduo Wu (Kroppach) die erste Runde. Tränen flossen bei Ex-Meisterin Kristin Silbereisen (Kroppach). Nach ihrer 1:4-Pleite gegen Galina Dvorak (Spanien) muss sie um die direkte Olympia-Qualifikation für London 2012 bangen. «Ich stand mir ganz allein im Weg», klagte Silbereisen. «Die Gedanken an das mögliche Olympia-Ticket konnte ich wohl nicht ganz ausblenden.»

Das Herren-Doppel Patrick Baum/Bastian Steger erreichte mit zwei Siegen das Achtelfinale. Zhenqi Barthel/Kristin Silbereisen hatten dagegen trotz starker Gegenwehr mit 2:4 das Nachsehen gegen ein chinesisches Damen-Doppel. Im Mixed schieden beide DTTB-Kombinationen vorzeitig aus.