München (dpa) - München 2018 hat den Olympia-Check erfolgreich bestanden. Fast gleichauf mit dem südkoreanischen Favoriten Pyeongchang geht die bayerische Kandidatur in den Endspurt des Bewerbungsmarathons um die Winterspiele.

Der am 10. Mai veröffentlichte Bericht der IOC-Evaluierungskommission sei «eine Bestätigung für alles, was wir präsentieren», erklärte die Münchner Chefrepräsentantin Katarina Witt strahlend bei einer Pressekonferenz in München. Die IOC-Prüfer hätten «kein Haar in der Suppe» gefunden, urteilte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. «Das gibt uns Mut», betonte Bewerbungschef Bernhard Schwank.

Der 119-Seiten-Bericht der IOC-Tester bescheinigte allen drei Kandidaten, «erfolgreiche Spiele» ohne Sicherheitsbedenken veranstalten zu können. Der französische Außenseiter Annecy wurde in dem Report über die technischen Voraussetzungen der Bewerber in 14 Rubriken am niedrigsten eingestuft. Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees entscheidet den Dreikampf am 6. Juli im südafrikanischen Durban. «Wir sind alles andere als siegessicher. Wir sehen aber, dass wir gute Chancen haben», so Ude.

Nach dem positiven Bürgerentscheid in Garmisch-Partenkirchen gab es für das deutsche Großprojekt die erwarteten Einschränkungen für die mäßige Zustimmung in der deutschen Öffentlichkeit bei einer IOC-Umfrage im Dezember vergangenen Jahres und die ungeklärte Grundstücksfrage in Garmisch-Partenkirchen. Nach wie vor weigern sich am Schauplatz der Ski-Wettbewerbe einige Bauern, ihr Land für Olympia zur Verfügung zu stellen. Die IOC-Tester unter der Leitung der Schwedin Gunilla Lindberg fordern «Alternativen».

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Bach, versuchte diese Mängel zu entkräften. «Die Grundstücksfrage spielt keine Rolle wegen der vorhandenen Alternativplanungen», meinte der IOC-Vizepräsident. Bach verwies mit Blick auf den bestandenen Bürgerentscheid zudem darauf, dass München der einzige Bewerber sei, «der ein Referendum hatte - und das erfolgreich». Ude räumte trotzdem ein, dass es eine Aufgabe bleibe, weiter um noch höhere Zustimmungswerte zu kämpfen.

Neben der «bewiesenen Erfahrung Deutschlands als Gastgeber von internationalen Großereignissen», der Wintersportbegeisterung und dem «starken Transportsystem» lobte das IOC vor allem die «starke und innovative Nachhaltigkeitsstrategie» im Umweltkonzept der Münchner. Der Plan habe «sehr niedrige, permanente Auswirkungen auf die Umwelt».

Das Budget des Organisationskomitees sei «gut unterstützt» und demonstriere Sachkunde, das Investitionsbudget zeuge von einem «guten Verständnis» aller beteiligten Parteien. Alle finanziellen Garantien für die geplanten Winterspiele vom 9. bis 25. Februar und die Paralympischen Spiele vom 9. bis 18. März 2018 seien erfüllt. Die IOC-Analyse gilt bestenfalls als Orientierungshilfe für die 103 stimmberechtigten Mitglieder.