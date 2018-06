Inhalt Seite 1 — Microsoft kauft Skype für 8,5 Milliarden Dollar Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York/Berlin (dpa) - Microsoft nimmt Milliarden in die Hand, um seine Zukunft im Internet zu sichern. Der Windows-Konzern kauft für 8,5 Milliarden Dollar den populären Skype-Dienst für Telefon- und Videogespräche im Internet.

Es ist der größte Zukauf in Microsofts Firmengeschichte und der Preis liegt drastisch höher als die Summen, die bisherige Käufer für Skype hingeblättert hatten. Denn Skype ist für Microsoft der Schlüssel, um mit den erfolgreichen Rivalen Apple und Google konkurrieren zu können.

«Wir sehen enorme Möglichkeiten», sagte Microsoft-Chef Steve Ballmer am Dienstag bei der Verkündung des Geschäfts. Er will Skype eng mit den bestehenden Produkten vernetzen - von der Spielkonsole Xbox über das Smartphone-Betriebssystem Windows Phone bis hin zum E-Mail-Programm Outlook. Zusammen werde man die Zukunft der Kommunikation gestalten, sagte Ballmer. Selbst Familientreffen, so die Vision des Microsoft-Urgesteins, könnten künftig über Skype stattfinden.

Der bisherige Skype-Chef Tony Bates wird an die Spitze einer neuen Microsoft-Sparte rücken und direkt Ballmer unterstellt sein - ein deutlicher Hinweis auf die Bedeutung, die der Software-Konzern seinem Zukauf beimisst. Vor allem im schwächelnden Smartphone-Geschäft hätte Microsoft mit Skype ein Gegenangebot zu Apples Videotelefonie-Dienst Facetime.

Bei Skype können Nutzer untereinander kostenlos über das Internet telefonieren, auch mit Videoübertragung. Geld verdient das Unternehmen vor allem mit günstigen Anrufen zum herkömmlichen Telefonnetz. Der Dienst hat nach eigenen Angaben mehr als 660 Millionen registrierte Nutzer weltweit. In Microsofts Mitteilung ist allerdings nur noch von 170 Millionen Nutzern die Rede, die Skype untereinander verbinde - offenbar wurden dabei nur die aktiven Kunden berücksichtigt.

Lediglich rund 8,8 Millionen Nutzer zahlen indes für Skype-Dienstleistungen. Der Umsatz war im vergangenen Jahr auf 860 Millionen Dollar gestiegen, aber es fiel immer noch ein Verlust von 7 Millionen Dollar an. Auf Skype lasten Schulden.

Der Preis ist ein heftiger Aufschlag im Vergleich zu dem, was bisher für Skype bezahlt wurde. Der Online-Auktionsspezialist Ebay hatte Skype 2005 für 2,6 Milliarden Dollar von den Gründern übernommen und sich 2009 für 1,9 Milliarden Dollar wieder von der Mehrheit daran getrennt. Der Internettelefonie-Dienst passte doch nicht so gut zum Geschäft der Handelsplattform wie erwartet. Die neuen starken Männer im Hause Skype waren Finanzinvestoren um die Firma Silver Lake, die das Unternehmen eigentlich an die Börse bringen wollten.