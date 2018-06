Rom (dpa) - Andrea Petkovic ist erfolgreich in das Tennis-Turnier von Rom gestartet. Die deutsche Nummer eins im Damentennis gewann 7:5, 6:1 gegen die Russin Maria Kirilenko, musste sich für den Erfolg aber 1:47 Stunden mühen.

Die Darmstädterin trifft in der zweiten Runde auf die Slowenin Polona Hercog, die sie zuletzt im Februar beim Fed-Cup-Spiel in Slowenien klar besiegen konnte. Die Weltranglisten-15. Petkovic ist als einzige Deutsche beim mit zwei Millionen Dollar WTA-Turnier im Foro Italico noch dabei. Julia Görges hatte auf die Italian Open verzichtet, Angelique Kerber scheiterte in der ersten Runde der Generalprobe für die French Open in Paris.