Düsseldorf (dpa) - Der Eurovision Song Contest hat begonnen. In der Düsseldorfer Arena werden aus 19 Teilnehmerländern zehn Finalisten ausgewählt. Weitere zehn werden am Donnerstag im zweiten Halbfinale ermittelt. Deutschland ist als einer der größten Geldgeber automatisch im Finale. Die Auswahl treffen beim Halbfinale je zur Hälfte die Jurys in den einzelnen Ländern und die Fernsehzuschauer. Die Fans aus Deutschland dürfen zunächst noch nicht mitwählen - sie sind erst beim zweiten Halbfinale am Donnerstag dran.

