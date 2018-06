Fulda (dpa) - Der Arbeitskreis Steuerschätzung beginnt heute in Fulda mit seinen Beratungen über die Einnahmeentwicklung des Staates in den nächsten Jahren. Dank des starken Wirtschaftswachstums können Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2014 auf Mehreinnahmen von gut 136 Milliarden Euro gegenüber früheren Steuerschätzungen hoffen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat angesichts der prognostizierten deutlichen Steuermehreinnahmen Erwartungen an neue Ausgabenprogramme oder Steuerentlastungen gedämpft. Ein Großteil der möglichen Zusatz-Milliarden für den Bund sei verplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.