München (dpa) - Rund 600 Bierkisten haben am Abend eine Autobahnauffahrt in München blockiert. Ein 43-jähriger Lastwagenfahrer hatte seine Ladung nicht richtig gesichert. Bei der Auffahrt auf die A96 Richtung Lindau brachen die Bierkisten in der Rechtskurve durch die seitliche Plane und stürzten auf die Straße. Die Auffahrt wurde für mehrere Stunden gesperrt. Durch die Sperrung wurde ein 81-jähriger außerdem zum Geisterfahrer. Er hatte die Ausfädelspur genommen und war auf die Gegenfahrbahn gefahren.

