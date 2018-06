Los Angeles (dpa) - Das Aus kam kurz nach der Silberhochzeit: Arnold Schwarzenegger und seine Frau Mariah Shriver haben sich nach 25 Jahren Ehe getrennt. Die ehemalige First Lady von Kalifornien zog aus der gemeinsamen Villa in Brentwood bei Los Angeles aus. Das Paar sagte der «Los Angeles Times», dass sie zur Zeit getrennt leben, während sie an der Zukunft ihrer Beziehung arbeiten. Für beide sei es eine Zeit des großen perösnlichen und beruflichen Wandels. Um ihre vier Kinder wollen sich Schwarzenegger und Shriver weiterhin gemeinsam kümmern.

